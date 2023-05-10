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Стоматолог Автандилян рассказала, что из-за частых перекусов и позднего ужина портятся зубы

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Стоматолог, основатель и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала курение и поздний ужин в ряду самых распространённых привычек, которые способствуют разрушению зубов.
Стоматолог Автандилян рассказала, что из-за частых перекусов и позднего ужина портятся зубы
  • Gettyimages.ru

Курение негативно сказывается на здоровье зубов и дёсен. Оно приводит к изменению цвета и ослаблению зубной эмали, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Стоматолог также не рекомендует есть перед сном и устраивать слишком частые перекусы. По её словам, это приводит к отложению бактериального налёта и развитию кариеса.

Автандилян также посоветовала отказаться от привычки грызть карандаш или ручку, не употреблять ириски и твёрдые карамельки, а также избегать контрастных температур, например не запивать мороженое горячим чаем или кофе.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.

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