Стоматолог Автандилян рассказала, что из-за частых перекусов и позднего ужина портятся зубы
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Курение негативно сказывается на здоровье зубов и дёсен. Оно приводит к изменению цвета и ослаблению зубной эмали, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
Стоматолог также не рекомендует есть перед сном и устраивать слишком частые перекусы. По её словам, это приводит к отложению бактериального налёта и развитию кариеса.
Автандилян также посоветовала отказаться от привычки грызть карандаш или ручку, не употреблять ириски и твёрдые карамельки, а также избегать контрастных температур, например не запивать мороженое горячим чаем или кофе.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить развитием панкреатита и холецистита.