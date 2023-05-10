Эксплуатирующая компания заявила о стабильном состоянии Запорожской АЭС

Директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, а все сотрудники продолжают работу.

«В настоящее время я нахожусь на территории Запорожской атомной станции... Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах... Никто никуда не эвакуируется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона приняли решение приостановить работу реакторов на Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны украинских боевиков.