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Балицкий сообщил о приостановке работы реакторов на ЗАЭС, чтобы избежать провокаций ВСУ

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона приняли решение приостановить работу реакторов на Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны Вооружённых сил Украины.
Балицкий сообщил о приостановке работы реакторов на ЗАЭС, чтобы избежать провокаций ВСУ
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью телеканалу «Крым 24».

По словам Балицкого, украинская армия начала сбрасывать воду с плотин. Он добавил, что это явная манипуляция.

«Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве», — отметил он.

В апреле глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия продолжаются в районе Запорожской АЭС, недалеко от объекта произошёл взрыв мины.

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