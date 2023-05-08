Балицкий сообщил о приостановке работы реакторов на ЗАЭС, чтобы избежать провокаций ВСУ
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью телеканалу «Крым 24».
По словам Балицкого, украинская армия начала сбрасывать воду с плотин. Он добавил, что это явная манипуляция.
«Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве», — отметил он.
В апреле глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия продолжаются в районе Запорожской АЭС, недалеко от объекта произошёл взрыв мины.