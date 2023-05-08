Балицкий сообщил о приостановке работы реакторов на ЗАЭС, чтобы избежать провокаций ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона приняли решение приостановить работу реакторов на Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью телеканалу «Крым 24».

По словам Балицкого, украинская армия начала сбрасывать воду с плотин. Он добавил, что это явная манипуляция.

«Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве», — отметил он.

В апреле глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия продолжаются в районе Запорожской АЭС, недалеко от объекта произошёл взрыв мины.