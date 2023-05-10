Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Косметолог Студеникина посоветовала отказаться от косметики с витамином А летом

Короткая ссылка
Врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина посоветовала в весенний и летний период не использовать косметику, в состав которой входит витамин А и ретинол.
Косметолог Студеникина посоветовала отказаться от косметики с витамином А летом
  • Gettyimages.ru

Эти вещества повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, при их взаимодействии с солнцем есть риск ожога и пигментации, уточнила Студеникина в беседе с РИАМО.

Дерматолог отметила, что весной при резких перепадах температур кожу нужно питать и увлажнять. Приветствуется применение витаминизированных средств, сывороток и масок. А от косметических средств с кислотами в период повышенной солнечной активности специалист посоветовала отказаться.

Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь — февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить