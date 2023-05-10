Косметолог Студеникина посоветовала отказаться от косметики с витамином А летом

Врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина посоветовала в весенний и летний период не использовать косметику, в состав которой входит витамин А и ретинол.

Эти вещества повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, при их взаимодействии с солнцем есть риск ожога и пигментации, уточнила Студеникина в беседе с РИАМО.

Дерматолог отметила, что весной при резких перепадах температур кожу нужно питать и увлажнять. Приветствуется применение витаминизированных средств, сывороток и масок. А от косметических средств с кислотами в период повышенной солнечной активности специалист посоветовала отказаться.

Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь — февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.