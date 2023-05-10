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Суд в Иркутской области удовлетворил просьбу сына бывшего губернатора Левченко об УДО

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Ангарский городской суд Иркутской области удовлетворил просьбу сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко, осуждённого за мошенничество, об условно-досрочном освобождении (УДО).
Суд в Иркутской области удовлетворил просьбу сына бывшего губернатора Левченко об УДО
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба судебной инстанции.

Отмечается, что суд учёл поведение Левченко за период отбывания наказания и решил его освободить условно-досрочно. 

Его обязали ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, не менять место жительства без уведомления данного органа, а также не посещать увеселительные заведения с 22:00 до 07:00.

28 сентября 2020 года Левченко было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В июле 2022 года Левченко был приговорён к девяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей.

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