Суд в Иркутской области удовлетворил просьбу сына бывшего губернатора Левченко об УДО
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба судебной инстанции.
Отмечается, что суд учёл поведение Левченко за период отбывания наказания и решил его освободить условно-досрочно.
Его обязали ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, не менять место жительства без уведомления данного органа, а также не посещать увеселительные заведения с 22:00 до 07:00.
28 сентября 2020 года Левченко было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В июле 2022 года Левченко был приговорён к девяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей.