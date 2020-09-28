Депутату заксобрания Иркутской области Левченко предъявлено обвинение
«Предъявлено обвинение депутату законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»)», — говорится в пресс-релизе.
Ущерб Иркутской области, причинённый в результате противоправных действий Левченко и ещё одного фигуранта дела директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка, оценивается в более чем 185 млн рублей.
По месту жительства и работы Левченко, а также у его отца, бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, проведены обыски.
Ранее Левченко был задержан по подозрению в мошенничестве.