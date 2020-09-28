Задержан депутат заксобрания Иркутской области Левченко

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко был задержан по подозрению в мошенничестве.

«Установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Отмечается, что в феврале 2019 года в СК России было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Обвинение предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку и Андрею Левченко.

Ранее в Тюменской области завели уголовное дело против врача-офтальмолога частной клиники, подозреваемого в мошенничестве.