Задержан депутат заксобрания Иркутской области Левченко

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Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко был задержан по подозрению в мошенничестве.
Задержан депутат заксобрания Иркутской области Левченко
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Установлена причастность депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Отмечается, что в феврале 2019 года в СК России было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Обвинение предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку и Андрею Левченко.

Ранее в Тюменской области завели уголовное дело против врача-офтальмолога частной клиники, подозреваемого в мошенничестве.

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