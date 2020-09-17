В Тюменской области завели дело против врача, подозреваемого в мошенничестве

В Тюменской области завели уголовное дело против врача-офтальмолога частной клиники, подозреваемого в мошенничестве.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

«На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы», — заявили в ведомстве.

В клинике рассказали, что врач отстранён от работы. Идёт внутренняя служебная проверка.

Ранее появились сообщения, согласно которым офтальмолог якобы сделал фиктивную операцию ветерану Великой Отечественной войны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роспотребнадзор предупредил о видах мошенничества в период пандемии.