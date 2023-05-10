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Исследование: 63% МСП индексируют зарплаты сотрудникам хотя бы раз в год

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Из исследования, проведённого ПСБ и «Опорой России», следует, что 63% малых и средних предприятий (МСП) стали индексировать зарплаты сотрудникам раз в год или чаще. В 2021 году так делали менее 50% компаний. Отмечается, что каждое пятое предприятие в вопросах повышения зарплаты ориентируется на уровень официальной инфляции.
Исследование: 63% МСП индексируют зарплаты сотрудникам хотя бы раз в год
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Вместе с тем в исследовании говорится, что в России вдвое сократилась доля работодателей, которые не повышают плату сотрудникам, — с 32% в 2021-м до 16% в 2023-м.

Как уточняется, наибольший уровень роста зарплат наблюдается в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности, а также в IT, прокомментировали эксперты. Во ВНИИ труда объяснили, что рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами в России.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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