Исследование: 63% МСП индексируют зарплаты сотрудникам хотя бы раз в год
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Вместе с тем в исследовании говорится, что в России вдвое сократилась доля работодателей, которые не повышают плату сотрудникам, — с 32% в 2021-м до 16% в 2023-м.
Как уточняется, наибольший уровень роста зарплат наблюдается в машиностроении, строительстве и обрабатывающей промышленности, а также в IT, прокомментировали эксперты. Во ВНИИ труда объяснили, что рост заработных плат в значительной мере обусловлен ситуацией с кадрами в России.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.