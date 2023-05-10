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В пригороде Кургана и деревне Юлдус локализовали пожары на обширной площади

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В пригороде Кургана и деревне Юлдус пожары локализованы на почти 74 тыс. кв. км, остальные пожары в Курганской области потушены.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В настоящее время пожары в пригороде Кургана и деревне Юлдус локализованы, их общая площадь составила почти 74 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.

Вместе с этим уточняется, что в других населённых пунктах возгорания ликвидированы.

Ранее СМИ писали, что число погибших в результате природных возгораний в Курганской области увеличилось до 21. Вместе с этим портал URA.RU сообщил, что члены семей погибших в пожарах в регионе смогут получить выплаты в размере 1 млн рублей.

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