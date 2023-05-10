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Невролог Хорошев назвал одной из причин головной боли дефицит воды в организме

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Врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что головная боль может возникнуть в связи с нарушением питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме.

Об этом врач рассказал в беседе с Радио Sputnik.

По словам эксперта, в большинстве случаев головная боль может возникнуть из-за повышения внутричерепного давления, нарушения питания мозга или интоксикации.

«Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме», — объяснил Хорошев.

Врач рекомендовал пить от 2 до 2,5 л воды в день зимой и не менее 2,5 л воды летом.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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