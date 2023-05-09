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Пульмонолог Пальман рассказал о причинах ощущения нехватки воздуха

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Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман заявил, что чувство нехватки воздуха может говорить о заболеваниях лёгких, сердца или же быть результатом затяжного стресса.
Пульмонолог Пальман рассказал о причинах ощущения нехватки воздуха
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«Затруднённое дыхание с нехваткой воздуха — это чаще всего бронхиальная астма либо хроническая обструктивная болезнь легких, в основе которых лежит нарушение проходимости бронхов. Помимо того, существует большой спектр самых разных заболеваний, которые могут сопровождаться симптомом нехватки воздуха», — рассказал он в беседе с «Москвой 24».

По его словам, иногда случаются так называемые дыхательные эквиваленты стенокардии, при которых возникает ощущение недостаточности воздуха.

«Если нехватку воздуха ощущает пожилой человек, то более вероятно, что это связано с заболеванием сердца, и в первую очередь нужно обратиться к кардиологу», — отметил Пальман.

Он уточнил, что если речь идёт о сравнительно молодом человеке, то нужно идти к пульмонологу.

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