Пульмонолог Пальман рассказал о причинах ощущения нехватки воздуха

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман заявил, что чувство нехватки воздуха может говорить о заболеваниях лёгких, сердца или же быть результатом затяжного стресса.

«Затруднённое дыхание с нехваткой воздуха — это чаще всего бронхиальная астма либо хроническая обструктивная болезнь легких, в основе которых лежит нарушение проходимости бронхов. Помимо того, существует большой спектр самых разных заболеваний, которые могут сопровождаться симптомом нехватки воздуха», — рассказал он в беседе с «Москвой 24».

По его словам, иногда случаются так называемые дыхательные эквиваленты стенокардии, при которых возникает ощущение недостаточности воздуха.

«Если нехватку воздуха ощущает пожилой человек, то более вероятно, что это связано с заболеванием сердца, и в первую очередь нужно обратиться к кардиологу», — отметил Пальман.

Он уточнил, что если речь идёт о сравнительно молодом человеке, то нужно идти к пульмонологу.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.