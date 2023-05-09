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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём Победы

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём Победы. Он напомнил, что на фронт из региона ушли 700 тыс. человек и только половина из них вернулись домой.
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

«Память о павших в боях, умерших от ран и голода, замученных в концлагерях, погибших от бомбёжек — навечно в сердцах потомков. Мы не забудем и не простим преступлений фашистских захватчиков и их пособников, нечеловеческих издевательств над мирными людьми, не дадим поднять голову нацизму», — сказал Минниханов.

Он также выразил благодарность сотрудникам промышленных предприятий, колхозных полей и госпиталей, работавших в годы Великой Отечественной войны.

Тем временем на Соборной площади в Омске прошёл парад в честь Дня Победы, передаёт gorod55.ru. В числе участников — курсанты 242-го учебного центра ВДВ, академии МВД, омского бронетанкового института, УФСИНовцы, пожарные, казаки, юнармейцы.

Также по площади прошла колонна военной техники времён Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.

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