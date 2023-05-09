Власти Кировской области поздравили жителей региона с Днём Победы

Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с 9 Мая, отметив, что День Победы был и остаётся главным, народным, великим праздником.

Об этом сообщает progorod43.

«Более 600 тыс. жителей Кировской области воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мужественно и самоотверженно они приближали Победу, боролись с фашизмом, отстаивали независимость нашей Родины», — отметил Соколов.

По его словам, в годы войны регион совершил и беспримерный трудовой подвиг.

Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров возложил цветы к Вечному огню на Крепостной горе, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В церемонии также принимали участие военнослужащие, участники СВО, юнармейцы, жители города.

«Вся страна, как одна семья, воевала. Вся страна, как одна семья, теряла родных и близких. И потом вся страна, как одна семья, радовалась той Победе, праздник которой мы вновь встречаем все вместе», — отметил Владимиров.

Ранее сообщалось, что гости парада Победы получили спецвыпуск «Вечерней Москвы».