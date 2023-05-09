Власти Кировской области поздравили жителей региона с Днём Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
«Более 600 тыс. жителей Кировской области воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мужественно и самоотверженно они приближали Победу, боролись с фашизмом, отстаивали независимость нашей Родины», — отметил Соколов.
По его словам, в годы войны регион совершил и беспримерный трудовой подвиг.
Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров возложил цветы к Вечному огню на Крепостной горе, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
В церемонии также принимали участие военнослужащие, участники СВО, юнармейцы, жители города.
«Вся страна, как одна семья, воевала. Вся страна, как одна семья, теряла родных и близких. И потом вся страна, как одна семья, радовалась той Победе, праздник которой мы вновь встречаем все вместе», — отметил Владимиров.
Ранее сообщалось, что гости парада Победы получили спецвыпуск «Вечерней Москвы».