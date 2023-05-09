МЧС: в Зауралье установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров

В Зауралье с начала года установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел, заявили в МЧС.

«В выходные и праздничные дни сотрудники МЧС проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию пожарной обстановки. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют и привлекают к ответственности ежедневно», — сообщило ГУ МЧС по Курганской области.

Среди поджигателей есть дети, говорится в заявлении.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.

В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.