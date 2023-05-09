МЧС: в Зауралье установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров
- РИА Новости
«В выходные и праздничные дни сотрудники МЧС проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию пожарной обстановки. Нарушителей особого противопожарного режима выявляют и привлекают к ответственности ежедневно», — сообщило ГУ МЧС по Курганской области.
Среди поджигателей есть дети, говорится в заявлении.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.
В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.