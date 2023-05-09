Путин присвоил 55-му отдельному вертолётному полку наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётного наименования «гвардейский».

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, присвоить 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому ордена Кутузова полку почётное наименование «гвардейский», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям Вооружённых сил России наименования «гвардейские».