Путин присвоил 2-му смешанному авиаполку имени Суворова почётное наименование «гвардейский»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почётного наименования «гвардейский».
Путин присвоил 2-му смешанному авиаполку имени Суворова почётное наименование «гвардейский»
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю присвоить 2-му смешанному ордена Суворова авиационному полку почётное наименование «гвардейский», — говорится в документе.

Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом бригады в боевых действиях.

Ранее Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям Вооружённых сил России наименования «гвардейские».

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