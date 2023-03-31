Путин присвоил 2-му смешанному авиаполку имени Суворова почётное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почётного наименования «гвардейский».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю присвоить 2-му смешанному ордена Суворова авиационному полку почётное наименование «гвардейский», — говорится в документе.

Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом бригады в боевых действиях.

Ранее Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям Вооружённых сил России наименования «гвардейские».