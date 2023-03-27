Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям ВС России наименования «гвардейские»
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Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
В частности, речь идёт о 346-й отдельной бригаде специального назначения, 25-м отдельном полке специального назначения и 10-й отдельной бригаде специального назначения ордена Жукова.
17 марта Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская».