Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям ВС России наименования «гвардейские»

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Российский президент Владимир Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям Вооружённых сил России наименования «гвардейские».
Путин подписал указы о присвоении трём подразделениям ВС России наименования «гвардейские»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, речь идёт о 346-й отдельной бригаде специального назначения, 25-м отдельном полке специального назначения и 10-й отдельной бригаде специального назначения ордена Жукова.

17 марта Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская».

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