Путин подписал указ о присвоении 77-й ракетной бригаде наименования «гвардейская»

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская».

Указ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю: Присвоить 77 зенитной ракетной бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 77 гвардейская зенитная ракетная бригада», — сказано в документе.

В указе отмечается, что бригаде присвоено данное наименование за массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях.

9 марта Путин присвоил почётное наименование гвардейских двум подразделениям российских Вооружённых сил.

Гвардейский статус присвоен 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.