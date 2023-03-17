Путин подписал указ о присвоении 77-й ракетной бригаде наименования «гвардейская»
- РИА Новости
Указ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю: Присвоить 77 зенитной ракетной бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 77 гвардейская зенитная ракетная бригада», — сказано в документе.
В указе отмечается, что бригаде присвоено данное наименование за массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях.
9 марта Путин присвоил почётное наименование гвардейских двум подразделениям российских Вооружённых сил.
Гвардейский статус присвоен 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.