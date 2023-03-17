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Путин подписал указ о присвоении 77-й ракетной бригаде наименования «гвардейская»

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская».
Путин подписал указ о присвоении 77-й ракетной бригаде наименования «гвардейская»
  • РИА Новости

Указ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю: Присвоить 77 зенитной ракетной бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её: 77 гвардейская зенитная ракетная бригада», — сказано в документе.

В указе отмечается, что бригаде присвоено данное наименование за массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях.

9 марта Путин присвоил почётное наименование гвардейских двум подразделениям российских Вооружённых сил.

Гвардейский статус присвоен 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку.

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