Мальчик Алёша из Белгородской области пожелал участникам СВО вернуться домой здоровыми

Мальчик Алексей Павличенко из Белгородской области побывал на параде Победы в Москве. В разговоре с RT он пожелал участникам специальной военной операции здоровыми вернуться домой, где их будет ждать мирное небо над головой.

Мальчик отметил, что ему понравился парад, «особенно техника когда ездила».

Алексей добавил, что хотел бы в будущем пройти по Красной площади в составе парада.

В мае прошлого года Минобороны поблагодарило восьмилетнего мальчика из Белгородской области, который встречал российских военных, выложив в своих соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша».

Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.

Восьмилетнего Павличенко приняли в Юнармию.