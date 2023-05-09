Мальчик Алёша из Белгородской области пожелал участникам СВО вернуться домой здоровыми
- РИА Новости
Мальчик отметил, что ему понравился парад, «особенно техника когда ездила».
Алексей добавил, что хотел бы в будущем пройти по Красной площади в составе парада.
В мае прошлого года Минобороны поблагодарило восьмилетнего мальчика из Белгородской области, который встречал российских военных, выложив в своих соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша».
Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.
Восьмилетнего Павличенко приняли в Юнармию.