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Мальчик Алёша из Белгородской области пожелал участникам СВО вернуться домой здоровыми

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Мальчик Алексей Павличенко из Белгородской области побывал на параде Победы в Москве. В разговоре с RT он пожелал участникам специальной военной операции здоровыми вернуться домой, где их будет ждать мирное небо над головой.
Мальчик Алёша из Белгородской области пожелал участникам СВО вернуться домой здоровыми
  • РИА Новости

Мальчик отметил, что ему понравился парад, «особенно техника когда ездила».

Алексей добавил, что хотел бы в будущем пройти по Красной площади в составе парада.

В мае прошлого года Минобороны поблагодарило восьмилетнего мальчика из Белгородской области, который встречал российских военных, выложив в своих соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша».

Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.

Восьмилетнего Павличенко приняли в Юнармию.

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