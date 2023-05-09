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Президент Туркмении прибыл в Москву по случаю Дня Победы

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Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву по случаю Дня Победы. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в России.
Президент Туркмении прибыл в Москву по случаю Дня Победы
  • РИА Новости

«Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы», — сказали там.

Ранее сообщалось, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.

Также в кабмине Армении заявили, что армянский премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Москву с визитом и примет участие в мероприятиях Дня Победы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также примет участие в праздновании Дня Победы в столице России.

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