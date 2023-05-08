Песков: для обеспечения безопасности на параде Победы принимаются все возможные меры

Для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются все возможные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идёт о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Россию, где примет участие в праздновании Дня Победы.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая также посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.