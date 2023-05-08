Депутат Чаплин рассказал, за ценой на какие продукты необходимо следить прежде всего

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, на стоимость каких продуктов прежде всего следует обратить внимание.

Об этом Чаплин сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Депутат отметил, что рост цен на продукты в стране неизбежен в любом случае.

«Самый важный фактор — курс рубля. Вследствие даже незначительного ослабления национальной валюты начинается рост цен на импортные продукты питания», — объяснил он.

Чаплин также подчеркнул, что на рост цен влияет то, каким образом товар доставили в Россию.

«Поэтому стоит следить за ценами на импортное вино, сыр, колбасные изделия», — поделился депутат.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.