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Депутат Чаплин рассказал, за ценой на какие продукты необходимо следить прежде всего

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, на стоимость каких продуктов прежде всего следует обратить внимание.
Депутат Чаплин рассказал, за ценой на какие продукты необходимо следить прежде всего
  • Gettyimages.ru

Об этом Чаплин сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Депутат отметил, что рост цен на продукты в стране неизбежен в любом случае.

«Самый важный фактор — курс рубля. Вследствие даже незначительного ослабления национальной валюты начинается рост цен на импортные продукты питания», — объяснил он.

Чаплин также подчеркнул, что на рост цен влияет то, каким образом товар доставили в Россию.

«Поэтому стоит следить за ценами на импортное вино, сыр, колбасные изделия», — поделился депутат.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.

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