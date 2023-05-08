Депутат Чаплин рассказал, за ценой на какие продукты необходимо следить прежде всего
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Об этом Чаплин сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Депутат отметил, что рост цен на продукты в стране неизбежен в любом случае.
«Самый важный фактор — курс рубля. Вследствие даже незначительного ослабления национальной валюты начинается рост цен на импортные продукты питания», — объяснил он.
Чаплин также подчеркнул, что на рост цен влияет то, каким образом товар доставили в Россию.
«Поэтому стоит следить за ценами на импортное вино, сыр, колбасные изделия», — поделился депутат.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.