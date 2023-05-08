В Курганской области отменили парад 9 мая в связи с гибелью людей при пожарах

В Курганской области мероприятия ко Дню Победы пройдут в усечённом формате, парад отменён в связи с гибелью людей при недавних пожарах, заявил глава региона Вадим Шумков.

«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усечённом формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас», — заявил он.

В ночь на 8 мая стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.

По его словам, президент России Владимир Путин пообещал помочь всем пострадавшим от пожаров в Курганской области.