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В Курганской области отменили парад 9 мая в связи с гибелью людей при пожарах

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В Курганской области мероприятия ко Дню Победы пройдут в усечённом формате, парад отменён в связи с гибелью людей при недавних пожарах, заявил глава региона Вадим Шумков.
В Курганской области отменили парад 9 мая в связи с гибелью людей при пожарах
  • РИА Новости

«В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усечённом формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас», — заявил он.

В ночь на 8 мая стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.

По его словам, президент России Владимир Путин пообещал помочь всем пострадавшим от пожаров в Курганской области.

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