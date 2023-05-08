Авербух: МОК заставляет спортсменов поставить водораздел между собой и своей страной
- РИА Новости
«Говорится, что каждый должен заявить о своём отношении к СВО и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики», — цитирует Авербуха «Газета.ru».
МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.
6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мнение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт может повлиять на позицию МОК в вопросе допуска россиян.