Авербух: МОК заставляет спортсменов поставить водораздел между собой и своей страной

Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, почему выступает против того, чтобы российские спортсмены вернулись на международные турниры при нынешних условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Говорится, что каждый должен заявить о своём отношении к СВО и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мнение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт может повлиять на позицию МОК в вопросе допуска россиян.