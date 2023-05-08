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Авербух: МОК заставляет спортсменов поставить водораздел между собой и своей страной

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Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, почему выступает против того, чтобы российские спортсмены вернулись на международные турниры при нынешних условиях Международного олимпийского комитета (МОК).
Авербух: МОК заставляет спортсменов поставить водораздел между собой и своей страной
  • РИА Новости

«Говорится, что каждый должен заявить о своём отношении к СВО и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики», — цитирует Авербуха «Газета.ru».

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что мнение двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Катарины Витт может повлиять на позицию МОК в вопросе допуска россиян.

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