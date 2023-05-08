В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 54,1 тысячи га

В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 54,1 тыс. га. До этого она составляла около 33 тыс. га.

Об этом сообщил Департамент информационной политики региона в понедельник.

В ликвидации пожаров задействованы 4807 специалистов.

Отмечается, что в области потушили десять возгораний на площади более 4 тыс. га.

«Всего на Среднем Урале на 09:00 (07:00 мск) огнём охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано», — заявили в департаменте.

7 мая в МЧС Свердловской области заявили, что спасатели ликвидировали в регионе угрозу распространения огня от лесных пожаров на населённые пункты.