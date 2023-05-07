В Свердловской области ликвидирована угроза распространения пожаров на населённые пункты
- РИА Новости
«Благодаря слаженной и напряжённой работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населённые пункты», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Уточняется, что борьбу с огнём продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России.
Ранее в Свердловской области в городском округе Ревда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.