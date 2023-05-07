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В Свердловской области ликвидирована угроза распространения пожаров на населённые пункты

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В МЧС Свердловской области заявили, что спасатели ликвидировали в регионе угрозу распространения огня от лесных пожаров на населённые пункты.
В Свердловской области ликвидирована угроза распространения пожаров на населённые пункты
  • РИА Новости

«Благодаря слаженной и напряжённой работе всех участников тушения пожаров на Среднем Урале удалось ликвидировать угрозу распространения огня на населённые пункты», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что борьбу с огнём продолжают 2802 человека и 537 единиц техники, в том числе 437 человек личного состава и 98 единиц спецтехники МЧС России.

Ранее в Свердловской области в городском округе Ревда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.

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