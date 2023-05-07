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МЧС: почти 1000 человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области

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В МЧС России заявили, что почти 1 тыс. человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области.
МЧС: почти 1000 человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Всего к тушению природных пожаров привлечены почти тысяча человек и 275 единиц техники», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ликвидации возгораний принимает участие авиация, в частности самолёт Ил-76 МЧС России и три вертолёта, а также два специальных пожарных поезда.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении на территории всего региона режима чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.

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