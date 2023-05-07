В тюменском селе Нижняя Тавда загорелось десять строений

Десять строений, в том числе четырёхквартирный жилой дом, загорелись в результате возгорания бани в райцентре Нижняя Тавда Тюменской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр правительства региона.

По данным центра, 14 спасателей и шесть единиц техники в настоящий момент ликвидируют пожар, угрожающий селу Нижняя Тавда.

«Сообщение о возгорании бани на улице Островского поступило в 15:31. Пламя перекинулось на десять строений, в том числе на четырёхквартирный дом», — отмечается в заявлении.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за природных пожаров.