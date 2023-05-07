В тюменском селе Нижняя Тавда загорелось десять строений
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр правительства региона.
По данным центра, 14 спасателей и шесть единиц техники в настоящий момент ликвидируют пожар, угрожающий селу Нижняя Тавда.
«Сообщение о возгорании бани на улице Островского поступило в 15:31. Пламя перекинулось на десять строений, в том числе на четырёхквартирный дом», — отмечается в заявлении.
Сведений о погибших и пострадавших нет.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за природных пожаров.