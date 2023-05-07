Тюменский губернатор Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за природных пожаров.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, спасатели прикладывают все усилия, чтобы остановить распространение огня, однако он продолжает перебрасываться на жилые строения и населённые пункты Тюменской области.

«С учётом складывающейся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области», — сказал Моор.

Ранее сообщалось, что восемь зданий были уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.