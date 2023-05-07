Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тюменский губернатор Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за природных пожаров.
Тюменский губернатор Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров
  • РИА Новости

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, спасатели прикладывают все усилия, чтобы остановить распространение огня, однако он продолжает перебрасываться на жилые строения и населённые пункты Тюменской области.

«С учётом складывающейся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области», — сказал Моор.

Ранее сообщалось, что восемь зданий были уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить