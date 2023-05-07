Тюменский губернатор Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров
- РИА Новости
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По его словам, спасатели прикладывают все усилия, чтобы остановить распространение огня, однако он продолжает перебрасываться на жилые строения и населённые пункты Тюменской области.
«С учётом складывающейся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области», — сказал Моор.
Ранее сообщалось, что восемь зданий были уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.