В тюменском селе Успенка сгорели восемь зданий

Восемь зданий уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Днём 6 мая произошёл переход лесного пожара на населённый пункт. В результате пожара уничтожено три дома и пять хозяйственных построек, ещё один дом и хозпостройка повреждены огнём», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с огнём борются спасатели противопожарной службы субъекта, авиалесоохраны, а также местные жители и добровольцы.

Ранее сообщалось, что огонь повредил четыре дома в селе Успенка Тюменской области.