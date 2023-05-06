Огонь повредил четыре дома в селе Успенка Тюменской области

В МЧС Тюменской области заявили, что четыре строения повреждено в результате пожара в селе Успенка.

«Огнём повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы», — говорится в заявлении.

В борьбе с возгоранием задействованы самолёт ИЛ-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких населённых пунктов в разных муниципалитетах Свердловской области эвакуируют по причине пожаров.