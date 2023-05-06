Огонь повредил четыре дома в селе Успенка Тюменской области
- РИА Новости
«Огнём повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы», — говорится в заявлении.
В борьбе с возгоранием задействованы самолёт ИЛ-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами.
Ранее сообщалось, что жителей нескольких населённых пунктов в разных муниципалитетах Свердловской области эвакуируют по причине пожаров.