Жителей нескольких населённых пунктов на Урале эвакуируют из-за пожаров
- РИА Новости
«Власти в нескольких муниципалитетах Свердловской области проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что эвакуация ведётся в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.
В муниципалитетах на базе соцучреждений развёрнуты пункты временного размещения.
Ранее замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий заявил о введении режима ЧС в лесах Свердловской области из-за пожаров.