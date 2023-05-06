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Жителей нескольких населённых пунктов на Урале эвакуируют из-за пожаров

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Жителей нескольких населённых пунктов в разных муниципалитетах Свердловской области эвакуируют по причине пожаров, сообщает департамент информационной политики региона.
Жителей нескольких населённых пунктов на Урале эвакуируют из-за пожаров
  • РИА Новости

«Власти в нескольких муниципалитетах Свердловской области проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что эвакуация ведётся в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.

В муниципалитетах на базе соцучреждений развёрнуты пункты временного размещения.

Ранее замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий заявил о введении режима ЧС в лесах Свердловской области из-за пожаров.

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