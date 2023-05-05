Режим ЧС ввели в лесах Свердловской области из-за пожаров
Замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий заявил о введении режима ЧС в лесах Свердловской области из-за пожаров.
- РИА Новости
«С сегодняшнего дня такой режим введён в Свердловской области», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров теперь действует на всей территории региона.
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