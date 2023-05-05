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Режим ЧС ввели в лесах Свердловской области из-за пожаров

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Замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий заявил о введении режима ЧС в лесах Свердловской области из-за пожаров.
Режим ЧС ввели в лесах Свердловской области из-за пожаров
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня такой режим введён в Свердловской области», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров теперь действует на всей территории региона.

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