Режим ЧС ввели в лесах Свердловской области из-за пожаров

Замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий заявил о введении режима ЧС в лесах Свердловской области из-за пожаров.

«С сегодняшнего дня такой режим введён в Свердловской области», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров теперь действует на всей территории региона.