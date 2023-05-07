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Прилепин рассказал подробности о взрыве его машины

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Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захар Прилепин рассказал подробности взрыва автомобиля, в котором он находился за рулём.
Прилепин рассказал подробности о взрыве его машины
  • РИА Новости

Он отметил, что после взрыва на несколько минут потерял сознание, а когда очнулся, селяне помогли ему выбраться.

«На самом деле я попросил принести мне телефон из машины и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — написал Прилепин в своём Telegram.

Писатель выразил слова благодарности в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что он оперативно прислал вертолёт. По словам Прилепина, позже ему сообщили, что в автомобиль были заложены две мины.

«Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — добавил Прилепин.

Он также заявил, что находился за рулём машины во время взрыва и подтвердил, что высадил из машины дочь за пять минут до случившегося.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

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