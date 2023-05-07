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Грудной ребёнок погиб в ДТП с тремя автомобилями в Адыгее

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Трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее, заявили в региональном МВД.
Грудной ребёнок погиб в ДТП с тремя автомобилями в Адыгее
  • РИА Новости

По данным ведомства, водитель ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. Иномарка в результате удара изменила траекторию движения и столкнулась с грузовиком MAN.

«В результате ДТП трёхмесячный мальчик, находившийся в салоне ВАЗа, от полученных травм скончался на месте. Госпитализированы водитель и пассажир Chevrolet — жители Краснодарского края в возрасте 21 года и 27 лет», — добавили в МВД.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила девочку и уехала с места происшествия.

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