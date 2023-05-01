В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребёнка и уехала

В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила девочку и уехала с места происшествия.

Как пишет kp.ru, на опубликованном в сети видеоролике видно, как девушка каталась на электросамокате на большой скорости, повернула и врезалась в ребёнка. После инцидента виновница происшествия поднялась и просто ушла. Рядом стоящие дети попытались поднять девочку, но ребёнок был без сознания.

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребёнком. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального управления МВД, инцидент произошёл в апреле.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН выступила за то, чтобы выделить отдельные полосы движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ).