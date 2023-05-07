Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тюменской области задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги

Короткая ссылка
В Тюменской области сотрудники лесоохраны задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства области.
В Тюменской области задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги
  • Gettyimages.ru

«Мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы», — заявили в центре.

Отмечается, что нарушитель был остановлен патрулём лесоохраны 6 мая.

При этом в Департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщили, что в Абатском районе около села Смоленка, где был задержан мужчина, утром 6 мая произошёл ландшафтный пожар, в результате которого пострадал 1 га территории муниципального образования.

Нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 20 тыс. рублей либо лишение свободы.

Ранее сообщалось, что восемь зданий были уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить