В Тюменской области задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги

В Тюменской области сотрудники лесоохраны задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства области.

«Мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы», — заявили в центре.

Отмечается, что нарушитель был остановлен патрулём лесоохраны 6 мая.

При этом в Департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщили, что в Абатском районе около села Смоленка, где был задержан мужчина, утром 6 мая произошёл ландшафтный пожар, в результате которого пострадал 1 га территории муниципального образования.

Нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 20 тыс. рублей либо лишение свободы.

Ранее сообщалось, что восемь зданий были уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.