В Тюменской области задержали мужчину, поджигавшего сухую траву вдоль дороги
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«Мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы», — заявили в центре.
Отмечается, что нарушитель был остановлен патрулём лесоохраны 6 мая.
При этом в Департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщили, что в Абатском районе около села Смоленка, где был задержан мужчина, утром 6 мая произошёл ландшафтный пожар, в результате которого пострадал 1 га территории муниципального образования.
Нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 20 тыс. рублей либо лишение свободы.
Ранее сообщалось, что восемь зданий были уничтожены огнём, ещё два повреждены в результате пожара в селе Успенка Тюменской области.