Минздрав Оренбургской области: состояние пострадавших после ЧП с каруселью стабильное

Глава Министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что врачи оценивают состояние пострадавших после падения карусели в «Оренпарке» в Оренбурге как стабильное.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Савинова посетила всех госпитализированных после инцидента.

«Состояние всех пострадавших стабильное, ухудшений нет», — рассказала она.

Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, добавила Савинова.

По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.

В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.