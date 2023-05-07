Минздрав Оренбургской области: состояние пострадавших после ЧП с каруселью стабильное
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Савинова посетила всех госпитализированных после инцидента.
«Состояние всех пострадавших стабильное, ухудшений нет», — рассказала она.
Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, добавила Савинова.
По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.
В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.