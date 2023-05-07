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Минздрав Оренбургской области: состояние пострадавших после ЧП с каруселью стабильное

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Глава Министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что врачи оценивают состояние пострадавших после падения карусели в «Оренпарке» в Оренбурге как стабильное.
Минздрав Оренбургской области: состояние пострадавших после ЧП с каруселью стабильное
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Савинова посетила всех госпитализированных после инцидента.

«Состояние всех пострадавших стабильное, ухудшений нет», — рассказала она.

Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, добавила Савинова.

По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.

В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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