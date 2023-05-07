В России за сутки в больницы попали 364 человека с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 364 человека с коронавирусом. Всего по стране выявили 3811 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Накануне был госпитализирован 801 человек. За сутки выписано в связи с выздоровлением 4749 человек. Подтверждено 29 летальных исходов. Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19. В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается, поэтому меры профилактики актуальны. Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».