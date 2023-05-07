В России за сутки в больницы попали 364 человека с коронавирусом
Накануне был госпитализирован 801 человек.
За сутки выписано в связи с выздоровлением 4749 человек. Подтверждено 29 летальных исходов.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается, поэтому меры профилактики актуальны.
Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».