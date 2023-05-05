В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
Он отметил, что российские врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объёме.
Кузнецов с сожалением отметил, что циркуляция COVID-19 ещё продолжается. По его словам, по-прежнему остаются актуальными профилактические меры, включая ревакцинацию для групп риска.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.