В Минздраве России предупредили, что циркуляция коронавируса пока продолжается, поэтому меры профилактики актуальны.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Он отметил, что российские врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объёме.

Кузнецов с сожалением отметил, что циркуляция COVID-19 ещё продолжается. По его словам, по-прежнему остаются актуальными профилактические меры, включая ревакцинацию для групп риска.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.