В Свердловской области локализовали пожар в районе складов в посёлке Первомайский
- РИА Новости
Отмечается, что пожарные удалось остановить распространение огня в районе Первомайского.
До этого из-за перехода лесного пожара на строения огнём были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 кв. м.
«Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров», — заявили в МЧС.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в регионе.
6 мая режим чрезвычайной ситуации введён в Режевском городском округе Свердловской области, где лесной пожар перекинулся на склады с порохом.