В Свердловской области локализовали пожар в районе складов в посёлке Первомайский в Режевском городском округе. Об этом сообщает Главное управление МЧС по области.

Отмечается, что пожарные удалось остановить распространение огня в районе Первомайского.

До этого из-за перехода лесного пожара на строения огнём были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 кв. м.

«Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров», — заявили в МЧС.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в регионе.

6 мая режим чрезвычайной ситуации введён в Режевском городском округе Свердловской области, где лесной пожар перекинулся на склады с порохом.