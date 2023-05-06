Губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области

Ситуация с природными пожарами в Свердловской области является критической, регион запросил федеральную помощь. Об этом сообщил глава области Евгений Куйвашев.

«В регионе критическая ситуация с пожарами», — приводит администрация региона его слова в соцсети «ВКонтакте».

Куйвашев добавил, что местные пожарные не могут справиться со всеми очагами, так как их очень много.

«Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолёты МЧС, вертолёты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введён в Режевском городском округе Свердловской области, где лесной пожар перекинулся на склады с порохом.