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Губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области

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Ситуация с природными пожарами в Свердловской области является критической, регион запросил федеральную помощь. Об этом сообщил глава области Евгений Куйвашев.
Губернатор заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В регионе критическая ситуация с пожарами», — приводит администрация региона его слова в соцсети «ВКонтакте».

Куйвашев добавил, что местные пожарные не могут справиться со всеми очагами, так как их очень много.

«Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолёты МЧС, вертолёты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации введён в Режевском городском округе Свердловской области, где лесной пожар перекинулся на склады с порохом.

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