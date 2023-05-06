Режим ЧС ввели в Режевском округе Свердловской области из-за пожара на складах с порохом
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Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.
«На территории Режевского городского округа с 23:30 (21:30 мск) 6 мая 2023 года введён режим чрезвычайной ситуации», — написал он.
Ранее сообщалось, что склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в посёлке Первомайский Свердловской области. В МЧС заявили о наращивании сил в связи с данным возгоранием.