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Режим ЧС ввели в Режевском округе Свердловской области из-за пожара на складах с порохом

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Режим чрезвычайной ситуации введён в Режевском городском округе Свердловской области, где лесной пожар перекинулся на склады с порохом.
Режим ЧС ввели в Режевском округе Свердловской области из-за пожара на складах с порохом
  • © кадр очевидца

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Иван Карташов.

«На территории Режевского городского округа с 23:30 (21:30 мск) 6 мая 2023 года введён режим чрезвычайной ситуации», — написал он.

Ранее сообщалось, что склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в посёлке Первомайский Свердловской области. В МЧС заявили о наращивании сил в связи с данным возгоранием.

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