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ТАСС: склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в Первомайском на Урале

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Склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в посёлке Первомайский Свердловской области. Как сообщили экстренные службы, готовится эвакуация населения.
ТАСС: склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в Первомайском на Урале
  • РИА Новости

«В посёлке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что пожар может перейти на 18 соседних складов с порохом.

В Первомайском проживает около 400 человек, посёлок готовится к эвакуации.

Ранее сообщалось, что жителей нескольких населённых пунктов в разных муниципалитетах Свердловской области эвакуируют по причине пожаров.

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