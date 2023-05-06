ТАСС: склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в Первомайском на Урале
- РИА Новости
«В посёлке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что пожар может перейти на 18 соседних складов с порохом.
В Первомайском проживает около 400 человек, посёлок готовится к эвакуации.
Ранее сообщалось, что жителей нескольких населённых пунктов в разных муниципалитетах Свердловской области эвакуируют по причине пожаров.