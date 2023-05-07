В Оренбургской области проведут проверку всех детских парков после ЧП с каруселью

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал поручение проверить все детские парки региона после падения карусели в «Оренпарке» в Оренбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

«Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, проверки уже начаты.

По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.

В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.