В Оренбургской области проведут проверку всех детских парков после ЧП с каруселью
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
«Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, проверки уже начаты.
По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.
В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.