Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала RT о брате

Ирина, сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина, рассказала RT о своём брате.

По её словам, они вместе учились в школе-интернате в Дружковке (Краматорский район) как дети из малоимущей семьи, при этом в последнее время они общались редко. Своей семьи у Пермякова нет.

Сестра описала его так: «Вспыльчивый, но не злой». Доверчивым его не назвать. Мужчина был судим за хулиганство и разбой ещё в подростковом возрасте.

Также, по словам девушки, с 2015 года её брат служил в ополчении ДНР, куда пошёл по своей воле. Она отметила, что раньше он «поддерживал Донбасс».

Российский паспорт Пермяков получил в этом году, документы подавал, вероятно, до Нового года. Родным говорил, что работает на стройке в Москве, про Нижний Новгород никогда не упоминал.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.