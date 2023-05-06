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Аксёнов заявил, что над Крымом сбили украинскую баллистическую ракету из комплекса «Гром-2»

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Над Крымом силами противовоздушной обороны (ПВО) России была уничтожена баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил, что над Крымом сбили украинскую баллистическую ракету из комплекса «Гром-2»
  • РИА Новости

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2»», — написал глава Крыма в Telegram

Вместе с этим Аксёнов добавил, что в результате сбивания украинской ракеты пострадавших и разрушений нет. 

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что силами российских подразделений ПВО были сбиты две украинские ракеты.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Севастопольской бухте.

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