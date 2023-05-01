Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем один беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силами ПВО был сбит при попытке подлёта к Севастопольской бухте один беспилотник.

«Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым», — отметил он.

По его словам, в настоящее время все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее вечером Развожаев заявил, что ЧФ и средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе республики силами ПВО сбит беспилотник.

8 апреля в Крыму над городом Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.