Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем один беспилотник
- РИА Новости
«Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым», — отметил он.
По его словам, в настоящее время все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее вечером Развожаев заявил, что ЧФ и средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде.
Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе республики силами ПВО сбит беспилотник.
8 апреля в Крыму над городом Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.