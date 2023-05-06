Следственный комитет квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Следственный комитет России квалифицировал покушение на писателя Захара Прилепина как теракт.

«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт)», — сказано в сообщении СК.

Установлено, что около 11:00 в Борском районе Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин.

Писатель получил ранения, его водитель погиб, напомнили в ведомстве.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.