Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Следственный комитет квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Короткая ссылка
Следственный комитет России квалифицировал покушение на писателя Захара Прилепина как теракт.
Следственный комитет квалифицировал покушение на Прилепина как теракт
  • РИА Новости

«ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт)», — сказано в сообщении СК.

Установлено, что около 11:00 в Борском районе Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин.

Писатель получил ранения, его водитель погиб, напомнили в ведомстве.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить